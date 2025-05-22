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    台電：超過6年 10部機組不全開

    台電強調，2019年起已超過6年，中火10部機組即不再全開。（記者黃旭磊攝）

    台電強調，2019年起已超過6年，中火10部機組即不再全開。（記者黃旭磊攝）

    2025/05/22 05:30

    〔記者黃旭磊、陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天出席大里高中多元學習資源中心啟用，再提台電台中發電廠（簡稱中火）原有十部煤電機組，其中二號機組已除役，能發電的就是九部，這幾天「就是火力全開」，引發外界質疑空污疑慮。

    新燃氣機組 下半年供電

    台電對此強調，二號機正常發電，並沒有機組除役，而四至九月（夏天）的非空污季不超過九部機組運轉，新燃氣機組也預計下半年供電。

    核三廠二號機在十七日晚間除役，盧秀燕十九日參加北屯兒童公園地下停車場動土典禮，先提及台電在中火現在能發電就是九部，如果開了九部就是火力全開，昨天在大里又表示，從核電退場後，這幾天常常發生九部機組全開。

    非空污季 不超過9部運轉

    盧秀燕說，如果核電退場，就全部用中部的火力發電，多發了五十％的電，換句話說就是多用了五十％的煤，擔心市民健康。

    台電副總經理蔡志孟表示，二○一九年起已超過六年，台中廠十部機組即不再全開，並持續推動自主減煤，而每年四至九月非空污季不超過九部機組運轉。

    蔡志孟說，台中電廠是台中市固定污染源減量最多單位，二○二四年空污排放量對比二○一六年減幅更達七十六％，而燃氣新一號機等近五○○萬瓩新機組及三五○萬風光電綠能，預計下半年運作提供低碳、低空污穩定電力，既有部分燃煤機組也將對應拆除及轉為備用。

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