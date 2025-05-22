盧秀燕接連批中火 議員︰製造恐慌騙選票

台中市議會民進黨團批市長盧秀燕「中火火力全開」造謠，誤導視廳。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/22 05:30

民進黨︰日、夜發電量不當比較誤導 盧︰希望是「發乾淨的電」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三廠二號機十七日起停機，台灣正式進入非核家園，但台中市長盧秀燕近來接連質疑台中火力發電廠（簡稱中火）「火力全開」，台中市議會民進黨團廿一日抨擊盧秀燕刻意用錯誤資訊造謠帶風向，並為重啟核電鋪路；盧秀燕昨仍表示，核電退場以後這幾天中火就是火力全開，希望有電能用也希望是「發乾淨的電」。

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盧秀燕日前公開表示，核三廠二號機停機後中火「火力全開」，尤其晚上發電量增加五十％，等於多用了五十％的煤，發言引關注。

議員批把中火當成政治提款機

民進黨團總召王立任指出，台電已再三強調，目前中火運轉符合給台中市在非空污季節最多不超過九部機組上線的承諾，今年一到四月的發電量也比去年同期減少逾一成；目前中火的日間發電量減少，主要因為台電推動太陽能等再生能源，有效替代燃煤發電，一到夜間因無光電輔助，機組正常調度，並非「另」增燃煤發電，盧秀燕卻刻意將日、夜發電量不當比較，誤導「夜間多發電」。

議員張芬郁與張家銨更痛批，盧秀燕自市長選前就一再消費台電，到現在想選總統還玩不膩，選擇性用夜間無光電輔助的發電量造謠中火「火力全開」，營造「中火燒很大」的印象，卻不敢提當年盧市府以「先拆後建」擋中火燃氣機組興建計畫，才是造成中火「以氣換煤」期程延宕的黑手。

議員黃守達與林德宇強調，在大罷免下，台中市三名國民黨立委陷危機，盧秀燕又把台電、中火當成政治提款機，用資訊落差欺騙市民，製造恐慌以騙取選票。

此外，藍白在立法院強過「核三延役」公投案，民進黨團也強烈質疑盧秀燕，過去曾在核四公投時強烈反對核電，如今卻放任子弟兵力挺重啟核三公投，立場雙標，近來一再聲稱要用「乾淨能源」，全為鋪陳重啟核能的政治圖謀，台中人不應為她個人的政治路線買單。

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