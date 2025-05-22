機器人救災 嘉義消防員安全大提升

在水上工廠火警中嚴重毀損的消防機器人。（讀者提供）

2025/05/22 05:30

水上南陽化工廠火警閃燃 機器人深入危險區域開啟水霧 消防員安全撤退

記者林宜樟／專題報導

「消防機器人」可提升消防救災能力，也能保護消防員降低遇災害風險。今年以來，嘉義縣消防機器人出勤四場工廠火警，其中上個月水上鄉南陽化工廠火警出現閃燃危機，一部消防機器人深入危險區域，開啟水霧防護，讓消防員全數安全撤退，不久後廠房全面燃燒，消防機器人「殉職」，卻拯救消防員生命。

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消防員兩人一組遠端操控

消防機器人由消防員兩人一組遠端操控，一人持遙控器操控，一人持平板觀察回傳的火場資料，並執行影像及紅外線熱顯像偵察及多種氣體偵測，利用搭載水砲進行滅火或降溫，同時也將現場畫面與數據即時回傳，提供火場指揮官關鍵決策資訊。

縣消防局特搜大隊祥和分隊隊員馬致祥說，消防員進入火場有高度危險，心理壓力大，透過消防機器人回傳的火場溫度數據，讓消防員找到火點射水，提高執勤安全性。

參與此次火警操控消防機器人的祥和分隊隊員郭書維說，當時現場火勢變化極為劇烈，過程中發現煙塵累積，溫度過高恐產生閃燃，緊急要求消防員撤離，並由消防機器人灑水霧防護，在消防員全數安全撤離後，不久火場全面燃燒致屋頂塌陷，消防機器人也因受損嚴重「殉職」。

將持續運用機器人投入救災

縣消防局長蔡建安說，面對高溫火場、濃煙密布及化學物質洩漏等高風險環境時，消防機器人代替消防員挺進第一線，可提升複雜火場的應對能力，為消防員增添安全防線，未來將強化科技救災量能，持續運用消防機器人投入救災工作。

縣消防局獲3760萬補助 採購7部

縣消防局獲行政院補助經費，已投入三七六○萬元採購七部國產消防機器人，於前年底陸續投入協勤。消防機器人交貨時，廠商會進行三小時以上教育訓練，並模擬各種災害狀況進行實際操作，目前雙福、新港、嘉太、祥和、鹿草及竹崎六個分隊每週安排訓練，確保消防員熟練操作科技救災設備。

嘉義縣特搜大隊分隊長黃翊寧說明消防機器人的功能。（記者林宜樟攝）

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