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    「花鼓陣」發源地 雲林褒忠24日辦文化節

    雲林縣褒忠鄉為花鼓陣發源地，公所將在24、31日舉辦花鼓文化節。（記者李文德攝）

    雲林縣褒忠鄉為花鼓陣發源地，公所將在24、31日舉辦花鼓文化節。（記者李文德攝）

    2025/05/22 05:30

    首次舉辦花鼓競賽 31日在褒忠夜市有市集

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉被譽為「花鼓陣」發源地，鄉公所將在廿四及卅一日舉辦花鼓文化節，除首辦學校花鼓陣競賽，更有花鼓陣團演出及體驗，精彩可期。

    起源於1960年 「花鼓團」一炮而紅

    雲林縣埔姜崙文創協會理事長蘇昆隆表示，褒忠花鼓陣起源於一九六○年，適逢馬鳴山鎮安宮五年大科祭典，其中有八人組團的跳鼓陣，這讓同為褒忠人林成裕感到有趣，便找來朋友練習，後來當地希望他組一個陣頭跟隨前往北港朝天宮進香，於是林成裕便組成一支嶄新的團隊出陣，稱為「花鼓團」，從此一炮而紅，後來才改成花鼓陣。

    蘇昆隆表示，當時花鼓陣主要由十四名男子聚集，最為流傳的便是穿著是屬於日式風格，團員上衣穿著白底深藍色襯衫，下半身穿著白色短褲、襪子、布鞋，非常時尚。由於花鼓陣團一炮而紅，褒忠鄉內也漸漸有一村一團的特色，甚至外縣市也爭相效仿，多年來性別意識提升，連女性也慢慢加入。

    前3名總獎金上看7萬元

    褒忠鄉長陳建名表示，為喚起民眾對在地文化認識，廿四和卅一日將辦花鼓文化節，廿四日在大廍順天宮首次舉辦花鼓競賽，前三名總獎金上看七萬元，更有花鼓陣體驗；卅一日在褒忠夜市將有市集，在地知名花鼓陣與知名表演團體。

    褒忠鄉代會主席陳良俊表示，隨著人口老化、外流，目前花鼓隊成員年齡偏大，且面臨傳承斷層問題，如何創新傳承，是未來推廣花鼓文化的重要課題，盼此次活動更以喚醒大家對於當地文化的重視。

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