暌違12年 雲林3千萬辦跨年晚會

暌違12年，雲林縣府年底將在虎尾高鐵田徑場舉辦跨年晚會。（記者李文德攝）

2025/05/22 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕暌違十二年，雲林縣政府今年底將自辦跨年晚會，預計斥資三千萬元在虎尾高鐵田徑場舉行。縣議會進行追加預算案三讀審查，民進黨團認為，未事先充分討論，一度反對，經縣府說明後三讀通過。

一度遭議員反對 縣府說明後通過

民進黨籍縣議員張維崢認為，三千萬元不是小數目，不反對舉辦跨年晚會，但要怎麼「把錢花在刀口上」，創造出最大的觀光經濟效益，縣府應該說清楚；同黨籍議員蔡岳儒認為，該案未事先充分討論，且有違預算法追加預算要件疑慮。

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縣府主計處長黃兆君表示，根據預算法第七十九條所列款項，所辦事業因重大事故經費超過法定預算時，得請求提出追加歲出預算，由於此案重大且是縣府業務，適用此條件。

經縣府主計處、縣長張麗善說明後，議會昨天最後三讀審查通過。蔡岳儒表示，黨團尊重縣府預算編列，務必將這筆預算好好執行；議員蔡東富說，如何爭取全國轉播及曝光度，為雲林帶來多少人潮應清楚說明；議員黃文祥則認為，跨年活動勢必帶來人潮，縣府要妥善規劃交通疏運及動線。

縣府文觀處長陳璧君表示，會努力爭取最強卡司演出，不排除邀請韓團來台，針對交通疏運部分，也會全力與縣府交通工務局等單位協調。

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