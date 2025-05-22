為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暌違12年 雲林3千萬辦跨年晚會

    暌違12年，雲林縣府年底將在虎尾高鐵田徑場舉辦跨年晚會。（記者李文德攝）

    暌違12年，雲林縣府年底將在虎尾高鐵田徑場舉辦跨年晚會。（記者李文德攝）

    2025/05/22 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕暌違十二年，雲林縣政府今年底將自辦跨年晚會，預計斥資三千萬元在虎尾高鐵田徑場舉行。縣議會進行追加預算案三讀審查，民進黨團認為，未事先充分討論，一度反對，經縣府說明後三讀通過。

    一度遭議員反對 縣府說明後通過

    民進黨籍縣議員張維崢認為，三千萬元不是小數目，不反對舉辦跨年晚會，但要怎麼「把錢花在刀口上」，創造出最大的觀光經濟效益，縣府應該說清楚；同黨籍議員蔡岳儒認為，該案未事先充分討論，且有違預算法追加預算要件疑慮。

    縣府主計處長黃兆君表示，根據預算法第七十九條所列款項，所辦事業因重大事故經費超過法定預算時，得請求提出追加歲出預算，由於此案重大且是縣府業務，適用此條件。

    經縣府主計處、縣長張麗善說明後，議會昨天最後三讀審查通過。蔡岳儒表示，黨團尊重縣府預算編列，務必將這筆預算好好執行；議員蔡東富說，如何爭取全國轉播及曝光度，為雲林帶來多少人潮應清楚說明；議員黃文祥則認為，跨年活動勢必帶來人潮，縣府要妥善規劃交通疏運及動線。

    縣府文觀處長陳璧君表示，會努力爭取最強卡司演出，不排除邀請韓團來台，針對交通疏運部分，也會全力與縣府交通工務局等單位協調。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播