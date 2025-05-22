戶所主任跑公祭 花蓮議員酸「鞠躬可通靈」？

2025/05/22 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣三月份的戶政所「查水表」有案外案，遭踢爆自傅崐萁當縣長後，即要求花蓮戶政事務所主任要代跑婚喪喜慶，然而兩個月來，戶政所仍持續出現公祭場合，昨被議員批評，縣府民政處則回應「關懷喪家也是戶政業務範圍」，議員楊華美則反酸「公祭是戶政業務，難道鞠躬可以通靈嗎」？

官員指關懷喪家也是業務範圍

縣府代理民政處長李葳強調，「公務員服務範圍不會只坐在櫃檯，不是死板板」，就是服務行動化的概念。據他所知，很多戶政所主任不會只去公祭現場，下午有空也會去喪家拜訪了解需求，認為「公祭也是戶政所業務範圍的延伸」。

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無黨籍花蓮縣議員楊華美質疑，公祭如何與戶政業務連結？有何業務必須公祭時到場辦理？難道不能其他時間去？還是「鞠躬是可以通靈」？對此李葳回應，會再檢討工作安排。

今年三月罷傅連署爆發戶政所查水表案後，縣議員鄭寶秀曾踢爆，自傅崐萁當縣長，就首創要求十三鄉鎮戶政所主任要去跑紅白帖，她常看到戶政所主任騎機車跑攤四處奔波，「上面有沒有人下令，大家心裡有數」！

議員批北中南服務中心「黑機關」

民進黨議員張美慧也認為，戶政所主任及縣政北中南區服務中心主任同時出席同一場公祭，實在是重複並浪費公帑，講白一點這種跑公祭就是在替政治人物掌握訊息，況縣府北中南區服務中心主任還是在縣府其他局處佔缺，再調用至服務中心，本身就是黑機關，建議經費應刪除。

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