蘇花斷備援海運 天王星21號試泊花蓮港

航港局因應海運備援需求，昨出動「天王星21號」客輪從台東航行到花蓮試泊。（記者王錦義攝）

2025/05/22 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路崇德至和仁路段因地震後山區土石鬆軟逢雨就坍，雖已陸續搶通仍影響花蓮交通。航港局因應海運備援需求，昨出動「天王星二一號」客輪從台東航行到花蓮試泊，熟悉花蓮海域也測試停泊碼頭高度，未來將視中央指示支援花蓮到宜蘭蘇澳的緊急疏運工作。

去年○四○三花蓮大地震後，蘇花崇德至和仁路段鐵公路邊坡土石鬆動，遇大雨常發生土石流使交通受阻，近日又因午後雷陣雨造成公路三天中斷二次，台鐵則因軌道遭土石泥流淹蓋、電車線受損，東正線昨凌晨搶通，西正線預估最快廿四日修復完成。

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新「天王星二一號」是全新打造的客輪，全長卅七．五一公尺、船寬十公尺、總噸位四八八噸，載客量高達三五二人，三月底啟用，主要服務台東富岡漁港到綠島的航線，昨因應交通部海運備援疏運措施，上午從台東航行到花蓮港靠泊十四號碼頭測試。

航港局指出，天王星二一號客輪從未停靠過花蓮港，昨天趁輪休之際，從富岡漁港航行到花蓮港靠泊，熟悉花蓮海域的洋流，透過停靠調整船隻與碼頭間最合適高度。

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