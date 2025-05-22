疑違規遭日扣押 蘇澳漁船付63萬獲釋

被日本扣押的蘇澳籍漁船紅彩頭6號，昨天下午1點多獲釋。（漁業署提供）

2025/05/22 05:30

〔記者江志雄、楊媛婷／綜合報導〕蘇澳籍漁船「紅彩頭六號」疑似進入日本沖繩縣與那國島經濟海域，前天被日本水產廳取締，成為今年首艘被日方扣押的台灣漁船。事發後，船東支付六十三萬元保證金，人、船已在昨天下午獲釋。

二十噸級紅彩頭六號是艘兼營海釣的延繩釣漁船，十九日晚間九點多，從南方澳報關出海，船上有五十八歲劉姓船長等四名台籍船員、二名印尼漁工共六人。不料，出海第二天就在台灣東部外海的日本與那國島海域遭日方取締，由於目前適逢黑鮪魚捕捉旺季，此事引發外界關切。

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根據日本水產廳發布的訊息，前天上午九點多，日本水產廳漁業取締本部取締船鳳翔丸，在與那國島西埼燈塔外海的十五．六浬處經濟水域，發現未經日方許可的台灣漁船紅彩頭六號，逮捕劉姓船長等人，這艘船隻因違反日本專屬經濟水域中行使漁業主權權利等相關法律規定，即未經許可進入作業，成了今年第一艘被日方扣押的台灣漁船。

紅彩頭六號被扣押後，船東匯款六十三萬元保證金，人、船昨天下午一點多獲釋後返回南方澳；蘇澳區漁會總幹事陳春生說，針對後續事宜，漁會將了解船東需求，提供必要協助。紅彩頭六號雖然是延繩釣漁船，也領有娛樂漁業執照，這趟出海是捕捉黑鮪魚？或載客海釣？仍待進一步釐清。

漁業署副署長林頂榮表示，獲報訊息後，即洽請外交部與日方交涉儘速釋放人船，並將相關訊息通報蘇澳區漁會轉知船主，我方於五月廿一日上午向日方提出保證金後，日方已於同日下午一時左右釋放「紅彩頭六號」漁船與船長，漁船現已在返台途中。

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