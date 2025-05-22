35場次 體驗走訪16所高中校園

新北市府為協助學生提早了解未來升學方向，與16所技術型高中、綜合型高中舉辦「Open School Days」。（教育局提供）

2025/05/22 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕國中教育會考落幕後，考生即將面臨升學選擇，新北市教育局即日起，與十六所技術型高中、綜合型高中舉辦「Open School Days」，共規劃卅五場次、三千五百個免費體驗名額，帶親子實地走訪校園、體驗各校專業群科與特色課程，掌握升學選擇與未來職涯發展方向。

新北市生涯輔導團召集人、大觀國中校長羅珮瑜表示，建議學生把握會考後的黃金期，回顧自身興趣，並參與各校開放日活動實地觀察，準備選擇適合自己的學校，活動資訊可至新北市技職教育資源網查詢。

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教育局說，六月六日至七日，市府與教育部、國立台灣科學教育館、科技大學共同主辦「技職永續破風者博覽會」，於科教館登場，匯聚技術型高中、技職校院及產業界等，展示專業群科課程並設置體驗工作坊，現場可與教師一對一諮詢，助學生探索升學與職涯方向。

教育局說，為鼓勵學子在地就學，凡參加基北區各項入學管道，且會考成績達5A＋＋並錄取就讀新北市公立高中職者，獎學金提高至卅萬元；一一四學年度基北區免試入學將於六月廿日至廿六日中午開放選填志願，教育局將設置諮詢專線，資訊將另行公告。

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