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    新北安裝住警器訂績效 消防員跨區搶業績

    新北市住宅用火災警報器安裝率已高達99.24%，但基層消防人員仍因要達成到府安裝住警器績效目標而疲於奔命、跨區「搶業績」。（記者黃子暘攝）

    新北市住宅用火災警報器安裝率已高達99.24%，但基層消防人員仍因要達成到府安裝住警器績效目標而疲於奔命、跨區「搶業績」。（記者黃子暘攝）

    2025/05/22 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕火場逃生分秒必爭，住宅用火災警報器有助於提醒、爭取時效。新北市議員陳世軒昨天質詢表示，全市住宅用火災警報器安裝率高達九十九．廿四％，但基層消防人員仍為了達成績效目標疲於奔命、跨區「搶業績」，呼籲市府取消KPI制度，別讓消防員變成業務員。

    消防局：弱勢族群才提供到府安裝

    消防局長陳崇岳回應，原則上民眾申請領取住警器後為自行安裝，市府提供到府安裝服務，主要針對獨居長輩、弱勢、低收入戶族群，目前除了消防員，也請義消、志工、防災宣導人員協助。

    陳世軒指出，肯定新北市住警器安裝率的成績，但市府仍設定各消防大隊每年要安裝目標，並按月檢視達成率；他舉例說，某大隊去年被要求安裝三四二○個住警器，基層為了達到績效，只能跨區「搶業績」，民眾經常認為上門的消防員是詐騙集團，還得耗費時間心力解釋，截至四月，消防員遭拒戶數達二萬多戶；此外，有弱勢戶名冊未更新，造訪對象早已過世、搬遷，導致消防員白跑的案例。

    陳世軒建議，市府應修訂《新北市火災預防自治條例》，取消外勤到府查訪安裝制度，回歸民眾主動申請領取，弱勢戶由社會局提供名冊給民政局，再請里長發放。

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