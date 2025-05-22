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    碧潭水舞週六登場 首創水火同源

    碧潭水舞季將於24日登場。圖為2024年活動情形。 （資料照，觀光旅遊局提供）

    碧潭水舞季將於24日登場。圖為2024年活動情形。 （資料照，觀光旅遊局提供）

    2025/05/22 05:30

    文化局推「新北漫遊指南」11條主題遊程 世壯運參加者免費

    〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會持續至五月卅日，新北市府規劃廿七條特色主題遊程，並舉辦多元活動，其中碧潭水舞季將於五月廿四日登場，首創「水火同源」展演；交通局新闢「一七七瑞芳觀光公車」，串聯九份、金瓜石等景點，邀請國內外遊客深入探索新北之美。

    觀光旅遊局長楊宗珉指出，為迎接參賽選手及陪同眷屬，文化局推出「新北漫遊指南」十一條主題遊程，世壯運參加者可免費參與；民政局策劃「新北祈福列車」，設計十大主題「神助攻路線」活動；觀旅局主打廿七條旅遊路線，分為團體遊、自由行，也有跨縣市遊程，邀請國際友人體驗山海風光及人文美景。

    碧潭水舞 4場長達300秒煙火秀

    楊宗珉說，碧潭水舞季將於五月廿四日登場，活動持續至七月六日，每晚六點卅分至晚間九點，每半小時展演一次。今年首創推出「水火同源」，將火焰元素融入水幕，並安排四場各長達三百秒的煙火秀，搭配世壯運主題互動裝置及限定市集，營造歡樂氛圍。

    5/30世壯運閉幕典禮 免費入場

    新北市美術館將於五月卅日晚間七點舉行「We are the World」世壯運閉幕典禮，邀請草屯囝仔、葛西瓦、Energy等藝人演出，免費入場，民眾可搭乘台鐵至鶯歌站下車。

    另外，交通局與台北客運合作闢駛「一七七瑞芳觀光公車」，即日起至八月十六日，世壯運選手可持專屬電子紀念票證免費搭乘，暢遊水湳洞、深澳漁港、黃金瀑布、九份、金瓜石（黃金博物館）等熱門景點，一般民眾可使用TPASS或一日券輕鬆出遊。

    漁業及漁港事業管理處表示，深澳漁港東側海堤設有全長約三百公尺的「海天步道」，遊客可遠眺九份山城，欣賞海天一色的景致，從港區可見形似印地安酋長側臉的「酋長岩」，第一停車場能通往「水豚君岩」。

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