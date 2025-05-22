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    路口堆滿悼念品 三峽公所規劃3區供追思

    三峽重大車禍事故現場，民眾將悼念品堆滿路口，區公所研議進行整理。（記者翁聿煌攝）

    三峽重大車禍事故現場，民眾將悼念品堆滿路口，區公所研議進行整理。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/22 05:30

    〔記者翁聿煌、徐聖倫／新北報導〕新北市三峽區國成街與國光街口十九日發生重大交通事故，民眾心疼無辜學生過馬路竟飛來橫禍，連日來在現場放置鮮花、玩具、飲料和零食等物品追悼，由於數量暴增，加上民眾違規停車，影響通行和環境整潔。三峽區公所表示，悼念物資將分類整理，規劃三個區域供民眾追思。

    北大國小斜對角的公園綠地堆滿悼念物資，都是民眾自發性放置，雖然充滿濃厚人情味，撫慰受害家屬心靈，但車輛違停狀況越來越嚴重，已影響交通安全，造成用路人不便。

    三峽區公所指出，近來天候炎熱，新鮮的食物、水果會腐壞，影響環境衛生，經研商決定進行物品分類，容易腐壞的鮮花或食品先移除，可食用的餅乾、點心和飲料類，由區公所統一收放，未來送交有需要的家庭，現場還有金紙和蓮花，將尊重民眾心意火化。

    公所主任秘書李政達表示，由於悼念物資已占滿公園面積一半，昨下午派員將易腐壞的熟食、花束、燭火先行清理，同時搭建棚架，規劃「物資擺放區」、「卡片悼念區」、「燭火區」等三區，其中燭火區僅能擺放小蠟燭，不能焚燒紙錢。外傳區公所將於亡者頭七時把所有物資清除、丟棄。李政達否認說，目前仍在討論物資處理細節，尚未定案。

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