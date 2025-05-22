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    協助求償 侯友宜：成立律師服務群

    針對三峽車禍案，外界憂心受害者恐求償無門，新北市長侯友宜表示，民事賠償問題該執行假扣押就執行。（記者賴筱桐攝）

    針對三峽車禍案，外界憂心受害者恐求償無門，新北市長侯友宜表示，民事賠償問題該執行假扣押就執行。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/22 05:30

    〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕三峽重大車禍案釀成嚴重死傷，涉嫌肇事的七十八歲男駕駛余文正仍在醫院治療，外界憂心受害者恐求償無門。新北市長侯友宜表示，市府與民間團體並肩作戰，成立律師服務群，刑事責任正在調查釐清，民事賠償問題「該執行假扣押就執行假扣押」。

    案發以來侯友宜多次赴醫院探視傷者、慰問家屬，他說，孩子受到車禍嚴重創傷，在生死邊緣徘徊，市府提供一對一醫療服務、心理輔導和社工資源，家屬關切醫療、學業及法律面向問題。

    侯友宜指出，新北市已成立專案小組，調查事件來龍去脈；醫療照顧方面，與醫療體系並肩作戰，盼傷者平安康復；學業部分，教育局提供學業支持及心理輔導。

    外界憂心余文正年事已高且受重傷，未來恐逃過司法刑責，民事責任也不一定有能力賠償，受害者恐求償無門。

    侯友宜回應，法制局與犯罪被害人保護協會合作，成立律師服務群，刑事偵查部分，由檢察官和警察局調查中，釐清責任歸屬，該究責就要究責；涉及民事賠償問題，該執行假扣押就執行假扣押，希望確保被害者權益。至於是否提出集體訴訟？他說，將責成法制局和受害者家屬溝通，依照家屬需求和共識執行。

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