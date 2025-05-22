補助款刪24億 基市府︰舉債因應

中央總預算被刪減，基隆一般補助款被刪廿四億餘元，將舉債因應各項建設。（記者盧賢秀攝）

2025/05/22 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕受總預算被刪影響，行政院已經發文各縣市刪減一般性補助款，基隆市今年補助款八十八億餘元被刪了廿四億元餘元，占廿七．三％，市府表示，對市政財政有實質的影響，將舉債因應以不影響市政運作。市議員要求錢要花在刀口上，減少煙火式活動，多用在民生需求、基礎建設上。

議員︰減少煙火式活動

市府指出，一般性補助款係包括教育、社會福利、基本設施等經費，提報行政院主計總處編列預算補助。

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今年獲補助款八十八億餘元，行政院五月廿日通知重新核定，基隆市被刪廿四億餘元，影響財政穩定與整體發展，將依實際財政狀況，以舉債方式來調度財務，確保市政建設與公共服務持續推動。

民進黨議員張顥瀚和陳軍佐批藍白立委亂刪預算，全台人民為亂象付出代價，要不是前市長林右昌在任內改善財政狀況，降低債務，市府才有舉債的空間，否則基隆的多項政策就無法持續推動。

無黨籍議員陳冠羽表示，教育基金捉襟見肘，老舊校舍改建也要排隊，財源縮減，錢更要花在刀口上，應減少「煙火型政策」支出及娛樂設施建置，將預算用於民生需求、基礎建設上。

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