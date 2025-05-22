北市重陽敬老金 85到98歲增為3千

2025/05/22 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市重陽敬老金今年將針對八十五歲到九十八歲長者加碼，從一五○○元增加為三千元，社會局修正發放金額標準昨在議會法規委員會討論，議員們發現北市發放年齡級距及金額與其他縣市差額大，附帶決議要求市府通盤檢視社福預算。

與其他縣市差額大

社會局長姚淑文在法規委員會說明，北市重陽敬老禮金發放為標準原為六十五歲以上至九十八歲都是一五○○元，九十九歲以上為一萬元，發放對象為設籍至重陽節當日達三個月以上，且當年十二月卅一日年滿六十五歲；今年將八十五歲以上至九十八歲提高為三千元，預算將增約九八○○萬元，六十五歲以上至八十四歲維持一五○○元。

請繼續往下閱讀...

議員李芳儒質疑，年齡分四個級距，為什麼金額沒有分四個級距？會議召集人吳世正也表示，原本九十九歲以上是一萬，其他級距都是一五○○元，「那分級距幹嘛？」現在僅調整八十五歲到九十八歲，相較新北市、桃園市都有萬元以上金額，北市很落漆。

議員要求檢視社福預算

法規委員會最後作成附帶決議，希望市府針對重陽敬老禮金發放對象級距及各級距發放金額，參酌其他縣市及中央相關規定，予以檢討，並通盤檢視社福各項預算作為未來政策修正參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法