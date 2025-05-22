為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「台北民歌新浪潮」開唱 滿65歲有優惠

    台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」。（文化局提供）

    台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」。（文化局提供）

    2025/05/22 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕適逢民歌五十週年，台北市政府文化局攜手十七家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」，即日起至六月八日，六十五歲以上民眾，憑證件並配合店家低消規定，可免收入場門票觀看所有演出；另配合雙北世界壯年運動會，賽事參與者持世壯運官方認證卡購票或消費入場，也可獲贈指定飲料。

    世壯運選手可獲贈指定飲料

    「台北民歌新浪潮」集結Live House、音樂餐廳到小型音樂空間，讓民歌在城市各角落發聲；廿四日於「河岸留言西門紅樓展演館」，由JEG「這個」爵士樂團打造《爵士民歌流行夜》，以創意爵士語彙詮釋民歌旋律；卅一日由TVB無線電視藝員訓練班、台北城市科大流行音樂系、台大詞曲創作社等社團新生代音樂人接棒「民歌 － 大歌是對的 Vol.2」專場演出，於「延聲音樂」現場演出。

    此外，文化局六月六日將邀請民歌吉他大師董運昌與歌手蘇來，在「河岸留言西門紅樓展演館」進行《董運昌民歌演奏演唱會》；「樂悠悠之口光復南」由林哲安、謝博安from鹿衍人等新世代歌手，及剛入圍第卅六屆金曲獎的八十八顆芭樂籽樂團，重新詮釋《那些年我們一起聽的歌》；當晚還有「PIPE Live Music水管音樂」規劃的《台北民歌新浪潮—華語金曲之夜》，由DJ陳涵、安豬、DJ YU、羅曼迪克攜手演出刷碟串起民歌新回憶。

    今年適逢民歌50週年，台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」，即日起至6月8日邀請民眾一同感受民歌新生命。（文化局提供）

    今年適逢民歌50週年，台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」，即日起至6月8日邀請民眾一同感受民歌新生命。（文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播