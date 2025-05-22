「台北民歌新浪潮」開唱 滿65歲有優惠

台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」。（文化局提供）

2025/05/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕適逢民歌五十週年，台北市政府文化局攜手十七家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」，即日起至六月八日，六十五歲以上民眾，憑證件並配合店家低消規定，可免收入場門票觀看所有演出；另配合雙北世界壯年運動會，賽事參與者持世壯運官方認證卡購票或消費入場，也可獲贈指定飲料。

世壯運選手可獲贈指定飲料

「台北民歌新浪潮」集結Live House、音樂餐廳到小型音樂空間，讓民歌在城市各角落發聲；廿四日於「河岸留言西門紅樓展演館」，由JEG「這個」爵士樂團打造《爵士民歌流行夜》，以創意爵士語彙詮釋民歌旋律；卅一日由TVB無線電視藝員訓練班、台北城市科大流行音樂系、台大詞曲創作社等社團新生代音樂人接棒「民歌 － 大歌是對的 Vol.2」專場演出，於「延聲音樂」現場演出。

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此外，文化局六月六日將邀請民歌吉他大師董運昌與歌手蘇來，在「河岸留言西門紅樓展演館」進行《董運昌民歌演奏演唱會》；「樂悠悠之口光復南」由林哲安、謝博安from鹿衍人等新世代歌手，及剛入圍第卅六屆金曲獎的八十八顆芭樂籽樂團，重新詮釋《那些年我們一起聽的歌》；當晚還有「PIPE Live Music水管音樂」規劃的《台北民歌新浪潮—華語金曲之夜》，由DJ陳涵、安豬、DJ YU、羅曼迪克攜手演出刷碟串起民歌新回憶。

今年適逢民歌50週年，台北市政府文化局攜手17家音樂展演空間舉辦「台北民歌新浪潮」，即日起至6月8日邀請民眾一同感受民歌新生命。（文化局提供）

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