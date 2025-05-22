《若涉都計變更》T17、T18迎輝達 市府擬重談權利金

2025/05/22 05:30

〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布總部將落腳在台北市北投士林，外界認為是新光人壽在北投士林科技園區（簡稱北士科）取得地上權的T17、T18，但因為取得過程有爭議，引起關注；台北市副市長李四川昨表示，輝達未明說地點，新壽也未與市府聯繫，若使用T17、T18涉及都市計畫或建照變更，新壽一定要提出申請，屆時市府將研擬重談權利金，以符合市場行情。

新壽取得地上權 未與市府聯繫

黃仁勳受訪坦言不清楚T17、T18爭議，並指過去都是由租賃人將租約轉給輝達，要大家幫忙打電話給市長蔣萬安，讓蔣萬安批准。

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北市府昨下午臨時舉行記者會說明，李四川說，輝達未明說地點，新壽也未與市府聯繫，無法確定是否為T17、T18。

涉建照變更 新壽須提出申請

李四川也說明，若輝達屬意T17、T18，新壽蓋好後出租，是在合約範圍內的商業交流，無須變更契約；若要取消T17、T18間的道路整合成一塊地，或直接複製美國總部的設計案，建蔽率會大於法規規定，都必須送都委會審查。屆時取消的道路用地、增加的建蔽率等，市府都會研擬重談權利金，以符合市場行情。

至於地上權的移轉，李四川表示，新壽取得地上權至今仍未開發，議員們也多有批評；依照契約，新壽興建完成建物並取得使用執照後可以移轉地上權，但必須經市府同意，屆時新壽退場，輝達直接與市府簽約，也符合議會的期待，是市府考慮的選項之一。

議員憂恐淪為塞車地獄

地方期待輝達之餘也憂心交通，市議員林延鳳指出，尖峰時刻的中正路、承德路、中山北路等要道塞滿滿的「惡況」，若是再加上未來捷運施工，恐怕淪為塞車地獄。

交通局表示，目前捷運淡水線是士北區唯一的軌道運輸，將優先規劃捷運—公車接駁路線，另新增自行車道路網；北環線施工會與捷運局合作，適度分離開工、施工時間，減緩衝擊。

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