高雄創價美術館「浮世繪」 加開星光場

高雄創價美術館引進東京富士美術館典藏「浮世繪」。（記者葛祐豪攝）

2025/05/22 05:30

〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕已啟用兩年多的高雄創價美術館，近來因引進東京富士美術館典藏「浮世繪」，參觀人數漸增，展期只剩最後四天，將加開「星光場」；藝文界則樂見該館與高美館、內惟藝術中心串聯起藝術黃金軸線。

位於高捷紅線後勁站二號出口的創價美術館，樓高六層，是由台灣創價協會興建，二○二二年十月啟用以來，原本知名度不高，這次引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品，免費參觀，每天都吸引絡繹不絕的民眾，參觀人數逐日攀高，估計整個展期吸引超過十萬人次。

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此次展覽是高雄創價美術館首次舉辦的國際特展，展出一五○件珍貴浮世繪作品，自三月下旬展出以來，除了一般民眾踴躍進場，許多學校也紛紛預約，每天都有遊覽車載來一車車的學生。包括副總統蕭美琴、前市長謝長廷、澎湖縣長陳光復、前文化部長李永得、立委邱議瑩，都陸續前往參觀。

館方指出，展期只到五月廿五日，廿三、廿四日將加開「星光場」，參觀時間延長至晚上九點。

此外，高雄文學館因建物老舊，經專業評估需進行耐震補強，歷經閉館半年整修，近日重新開館，以「在棲地共生的我們」為題推出五檔特色展覽，向文學前輩致敬。

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