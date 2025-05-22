換省電設備、電表 大樓節電省荷包

台電持續布建智慧電表，可有效節能。（記者陳文嬋攝）

2025/05/22 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕住宅夏季電價六月起算，住集合式大樓的民眾關心如何節電，台電鳳山區營業處提供節電四妙招，包括訂定適合公共用電契約容量、設備安裝時控開關善用離峰時段用電、更換省電設備、善用智慧電表等，有效節能更省荷包。

夏季電價6月起算 台電提供節能妙招

大樓的公共用電大多向台電約定契約容量收費，除了用電度數外，多了「月租費」，契約容量不同繳費也不相同，以夏季電價契約容量基本費用每瓩（千瓦）二三六．二元，非夏季是每瓩一七三．二元。

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以大樓與台電訂定契約容量三十瓩為例，一年最高用電量未超過二十二瓩，調降後一年基本電費可省一八六四三元，但若大樓用電量超出契約容量，台電將加收非約定基本電費。

大樓也可安裝時控開關，將抽水泵浦、抽風機等設備，設定離峰時段使用，尤其電梯耗電量大，可設定待機三分鐘，遮斷照明及電扇省電，並選用時間電價計費，善用離峰時段用電，以夏季尖峰與離峰的費率，每度電相差五．八九元。

此外，大樓更換省電設備，將原本二十一瓦省電燈泡更換為相同亮度十三瓦LED燈，一盞燈節省八瓦，節電率超過六成，若社區汰換五十盞，以每天開五小時，年省近三千元。

台電持續布建智慧電表，高雄已有四十四萬具，以鳳山區最多，掌握尖峰、離峰時段用電量，進行不同時段用電管理。

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