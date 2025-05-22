打造景觀橋 高雄曹公圳步道整修完工

高雄市整修鳳山火車站前曹公圳沿岸步道，重現護城河美景。（記者陳文嬋攝）

2025/05/22 05:30

總經費800萬元 五權路至中正路欄杆及步道改善 提升行人安全

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高雄市曹公圳為鳳山護城河，也是重要水利設施，水利局投入經費八百萬元，整修鳳山火車站前曹公圳沿岸步道及欄杆，並打造一座景觀橋，呈現小橋流水美景，整體工程已完工。

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3大古圳之一 環繞鳳山古城

曹公圳是清朝引水開渠，作為農業灌溉渠道，環繞鳳山四百多年古城，昔為台灣三大古圳之一，如今成為市區親水環境，但因沿岸步道及欄杆老舊，又受到颱風等影響損壞。

水利局針對鳳山火車站前曹公圳沿岸，從五權路至中正路近百公尺，推動欄杆及步道整修工程，提升公共安全與環境品質，更以鋼筋混凝土，搭配景觀塊石，打造景觀橋，呈現小橋流水美景。

選用環保且耐用塑木材料

水利局表示，工程內容包括整修欄杆及更新步道，更換並移除老舊欄杆，以確保行人的通行安全；步道選用環保且耐用塑木材料，模擬傳統木質地坪質感，並具備優異耐候性，重新鋪設兼顧美觀與實用。

工程總經費八百萬元，全面強化步道設施，大幅提升周邊環境美感，自去年十月開工，今年五月完成，水利局也持續以鳳山污水處理廠的放流水，挹注鳳山溪改善水質，魚群生態更為豐富。

中油營業處 亞灣區土地捐市府

此外，中油油品行銷事業部高雄營業處將搬到衛武營附近，位於亞洲新灣區的原址○．八公頃土地將捐給高雄市，土地市價初估逾三十億元，市府擬將建物拆除後規劃公園。

亞灣特貿三北基地（市圖總館旁）日前動土，基地中間會規劃五千坪中軸廣場，中油行銷事業部高雄營業處則是僅存的建物。副市長林欽榮指出，已經與中油完成商議，高雄營業處將搬遷到鄰近衛武營的新大樓，雙方預定下個月簽約，將土地捐給市府。

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