屏東旅遊常爆消費糾紛 加強聯合稽查

2025/05/22 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕隨著暑期旅遊旺季將來臨，墾丁、東港等地消費糾紛頻傳，消費者權益屢遭侵害，引發民眾批評觀光地區店家價格不透明、任意哄抬；為捍衛遊客權益，屏縣府將針對墾丁、東港大鵬灣、小琉球等熱門景點，展開大規模不定期聯合稽查，嚴懲不良業者，避免影響國旅形象。

墾丁大街夜市近期因調酒攤「漫天喊價」亂象備受詬病，民眾爆料，五月十七日某調酒攤未事先告知價格，結帳時竟開出一萬四千元的天價，消費者被迫接受，雖業者強調是消費七十六杯價格，但這類糾紛已讓墾丁旅遊形象受損。

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不僅墾丁，東港大鵬灣也爆出消費糾紛；消費者在社群控訴，於某餐廳點餐十道菜加一湯，事先確認價格後仍遭「超收」，結帳時總額高達一萬零四百元，憤而報警；但業者說，是消費兩桌且還點了龍蝦的價格，禁得起檢驗。

杜絕業者任意哄抬 須清楚標價

類似消費紛爭凸顯店家價格標示不清、溝通不足問題，讓遊客對屏東旅遊體驗失望；屏東縣府消保官強調，業者必須依法清楚標示價格、成分及警語，切勿以任何理由哄抬價格，縣府將針對調酒攤、餐廳等展開稽查，違者將依法開罰。

消保官呼籲消費者在消費前應主動確認價格與商品資訊，並保留消費憑證，遇不合理收費，可立即撥打縣府1999專線投訴，消保官將第一時間介入處理。

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