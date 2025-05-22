藍白刪 52億預算 屏東10年未舉債恐破功

縣長周春米表示，相關社福措施恐受影響。（記者羅欣貞攝）

2025/05/22 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受到立法院刪除今年度總預算影響，中央原本核定屏東縣的一般性補助款一九二．一億元修正為一三九．六億元，大幅刪減五十二．五億元；縣長周春米昨強調，除優先確保法定社福支出、人事經費等不受影響外，也已要求各局處撙節開支，並向中央爭取恢復補助款核定數及如期分配；但若下半年補助沒有到位，已十年未舉債的屏東縣，將破功了。

下半年托嬰、裝假牙補助都會受影響

周春米昨天在縣議會定期會施政報告，對補助款驟減一事表達強烈憂心，並在回覆縣議員梁育慈詢問是否會影響托嬰、裝假牙補助等費用時，明確表示「會影響」；周春米指出，屏縣自有財源不足，僅佔總預算十五％，有六十％以上要仰賴中央補助，少掉的五十二．五億元，幾乎是總預算的十分之一，影響真的很大，一般性補助款主要是支應正式人員薪資、法定社福支出、退輔金、基本辦公事務等費用，等於是維持縣府運作的財源。

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縣長已向卓揆、主計長表達財政困境

周春米也說，前天下午縣府接獲行政院來文後，她立即和行政院卓榮泰院長、主計總處主計長陳淑姿通過電話，他們說明了行政院的困境，並表示中央會竭盡所能和立法院溝通。為了維持縣政穩定，她已要求各局處撙節開支，由於屏東縣府財政紀律一向良好，二○一六年起更採集中支付制度，目前仍能確保法定社福支出、人事費用及廠商請款等各項支付，短期內不會有問題，屏東縣政府已經十年沒有舉債，若下半年少五十二億元，可能要面臨嚴峻的考驗。

中央補助驟減對縣府財政及縣政推動造成重大壓力，縣府強調，一般性補助款為縣府年度總預算中不可或缺的財源，縣府已緊急研議因應措施，將努力維持財政穩定與施政連續性，審慎盤點財源分配，確保法定社福支出、人事經費等各項支付不受影響，同時加強財務調度與開源節流，強化財務彈性，以應對未來不確定風險。

周春米表示，將持續向中央表達憂慮，希望重新討論更改分配比例，雖然被刪減後的總預算就是這麼多，不減這裡、也會減那裡，但對於財政特別辛苦的屏東縣，還是希望能夠得到更多關心；她也再次強調，屏東的建設不能停，未來的建設會持續往前推動。

屏東縣府補助長者假牙裝置受到肯定，但中央一般性補助驟減，縣長表示，相關社福措施恐受影響。（資料照）

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