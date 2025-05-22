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    台東知本金針花田 花期至7月初

    農糧署、農會推廣平地金針及相關產品。（記者劉人瑋攝）

    農糧署、農會推廣平地金針及相關產品。（記者劉人瑋攝）

    2025/05/22 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕位在知本山區的「天山農場」廣植台東七號金針花。農糧署與台東縣農會昨舉行「花語、食旅、天山間」系列推廣活動。農場表示，花開至七月初，目前正準備開二次花期，賞花民眾要把握時間。

    行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷說，此處金針是由農友張甲長歷經尼伯特風災後種植，花期自每年五月初盛開，避開高山金針產季與夏季颱風期。色澤橙黃鮮豔、口感細嫩鮮甜，無硫烘乾處理並保留天然香氣，深受市場青睞。

    農糧署副署長陳啟榮表示，近年推動農產品產銷履歷制度、農產品生產資訊、產品檢驗結果及加工等可追溯履歷資料，農會邀請花蓮知名飯店主廚林秩田操刀，以台東在地農產為基底設計多道創意金針及產銷履歷農產料理，包括東南亞美食與異國料理，讓金針及台東食材產生更多樣美味料理。

    農友張睿鈞則說，金針花只開一天，若不搶在天亮前採摘即凋謝，採收十分辛苦，還需密集除草、病蟲害防治，全程記錄、採收時間精準控管，再加上履歷驗證每一環節皆須詳實登錄，包含肥料用量、施肥紀錄、採摘批次、後段加工處理與溯源標示等，沒有一樣可以馬虎。

    金針花海在山風中擺盪如浪，處處皆是取景點。（記者劉人瑋攝）

    金針花海在山風中擺盪如浪，處處皆是取景點。（記者劉人瑋攝）

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