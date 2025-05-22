全台1年用掉50億支寶特瓶 婦盟推rPET茶飲永續循環

主婦聯盟透過合作社，推出首支rPET瓶裝茶飲，盼完成回收「瓶到瓶」的封閉式循環。（記者吳柏軒攝）

2025/05/22 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國人愛喝飲料，全台一年用約五十億支寶特瓶，但回收後僅降級再利用，最終仍要掩埋走向產品墳墓，在資源永續循環概念下，主婦聯盟昨日首推rPET茶飲，再生塑料含量達卅％，盼實現「瓶到瓶」的封閉式資源循環，呼籲環境部加速法規腳步，減少新塑膠原料使用。

主婦聯盟董事長林玉珮表示，寶特瓶回收率九成五，卻僅降級使用做紡織、建材等，希望建立「瓶到瓶」的封閉式循環，台灣缺乏明確政策與進程。

請繼續往下閱讀...

主婦聯盟旗下有生活消費合作社，與塑膠工業中心合作，打造出首支食品容器級再生塑料rPET的瓶裝茶飲，占比達卅％；合作社理事主席彭桂枝估算，成本增加約一元，希望其他大品牌也能發揮企業影響力。

環境部長彭啓明也與會表示，餐桌上可以決定地球很多事情，政府鼓勵綠色容器優惠費率，使用再生塑料的占比今年是設定廿五％，五年後才卅％，樂見民間腳步更快，預計六月初預告「資源循環推動法」，推動台灣落地生態系。

衛福部食藥署技正周珮如則說，已跟上國際腳步訂食品容器級rPET明確檢驗標準，包含回收端必須是「食品容器具」，摻雜率不得逾五％，考量民眾可能將喝完的飲料容器拿去裝汽油、裝洗髮精等，參考歐美檢測回收料源殘留風險，要求進行安全性評估報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法