政院今拍板運產條例修正 企業舉辦、贊助運動可抵減稅

行政院院會今拍板運產條例修正草案，企業舉辦、贊助運動產業可抵減稅。（資料照）

2025/05/22 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會今將拍板「運動產業發展條例修正草案」，行政院政委史哲指出，修法明定國發基金應有一定比例投資運動產業，企業捐贈體育節稅類別新增「全民運動賽事」，企業贊助運動業的免稅額也從現行一五○％提升至一七五％，「很多企業舉辦路跑，如果未來認定在範圍內，就可抵減稅」。

史哲說，運產條例共修三個條文，首先比照「文創法」精神，明定國發基金應有一定比例投資運動產業，得以引資點火，投資運動產業。至於投資額度、模式，要等運動部九月九日上路後再與國發會討論。

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史哲表示，現行運產條例規定，企業捐贈支持運動賽事只要符合五種樣態即享減稅優惠，修法增加第六款，也就是「經主管機關認可的促進全民運動的賽事」，鼓勵企業等支持參與競技運動，舉辦社區型或地區型賽事，能獲得抵稅優惠。

史哲提到，過去體育部辦理體育推手獎，表彰捐贈體育界的企業，但高達五、六十億元的捐款中，全民賽事僅占一、二％，多集中職業運動、大型賽事，落實在基層、社區運動很少，盼增列後能促進全民運動效果。

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