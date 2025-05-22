性騷案後將帶團赴日交流 立委批陳思原醫師丟臉丟到國外

因性騷擾案件遭台大醫院解聘的醫師陳思原近期「復出」醫學會理事長職務，並將帶團前往日本交流，多位立委怒批「丟臉丟到國外」。（資料照）

2025/05/22 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕性騷擾案件遭台大醫院解聘的醫師陳思原近期「復出」醫學會理事長職務，並將帶團前往日本交流，多位立委怒批「丟臉丟到國外」，年輕醫師礙於現行專科醫師執照審查制度「敢怒不敢言」。衛福部次長林靜儀表示，已在盤點相關法規，規劃加強對各式學會的管理。

原任職於台大醫院並同時擔任台灣婦產科醫學會理事長的婦產科名醫陳思原，因性騷擾事件成立且情節嚴重，今年一月遭台大醫院解聘，但陳採取行政救濟並向醫學會請病假兩個月，醫學會以解聘案仍在救濟程序中為由擱置，近期陳思原卻「病癒復出」理事長職務，並將帶團前往日本交流。

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國民黨立委徐巧芯、盧縣一等怒批，讓性騷擾犯當代表，丟臉丟到國外；國民黨立委陳菁徽也指出，性騷擾案件成立的醫師，竟然還能代表我國婦產科醫師去國外交流，只是如今專科醫師甄選制度由醫學會負責，年輕醫師為了執照「敢怒不敢言」；民眾黨立委陳昭姿批台大醫院不作為，包庇性騷犯。

林靜儀指出，衛福部醫事司正在全面盤點相關法規，預計於七月召開的醫學倫理會議中討論，加強對往後對各式學會、專技醫療人員管理；台大醫院院長吳明賢更拋下重話，強調若婦產科醫師涉及性騷擾、性侵害，「絕對不可以」繼續當婦產科醫師。

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