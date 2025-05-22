發文評論台大性平案惹議 葉丙成被移送教部性平會調查

發文評論台大性平案遭移送調查，教育部政次葉丙成昨在臉書發文表示，他真心向受影響的同學道歉。 （資料照）

2025/05/22 05:30

〔記者林曉雲、謝君臨／台北報導〕首例！針對台大校園性平事件及教育部政次葉丙成於社群平台發表言論案件，教育部昨日說明，依「性別平等教育法」規定，送交由外部專家學者組成的「教育部性別平等教育委員會」調查審議。這是教育部移送政務次長性平調查首例。

立委要求一個月內公布結果

立法院教育及文化委員會全體民進黨立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寳、范雲、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴昨共同針對「台灣大學校園性別事件處理失當，教育部未能善盡監督責任」發布聲明，要求教育部針對台大性平案及教育部次長葉丙成公開發文一事，組成調查小組立案調查，於一個月內公告調查結果，並依相關法規懲處。

請繼續往下閱讀...

葉：善意表達不當 再次致歉

葉丙成則在臉書發文表示，他真心向受影響的同學道歉，作為一名老師，他一直相信，教育本質是關愛與陪伴，四個月前，當他看到一位學生在網路上透露痛苦與無助，且可能自我傷害時，他十分擔心，原只是希望能讓她身邊的師長及時察覺，給予她溫暖與支持，才通知她的教授，沒有想到，這份善意的舉動，無意中帶來困擾，他感到非常難過。

葉丙成說明，後來網路上流傳著一些不實訊息，指稱教育部施壓教授害教授辭職，他的初衷只是單純想要釐清真相，不希望誤解越傳越廣，這份心意卻被誤解，產生更多紛爭與困擾，他撤下當時發文，靜待調查結果。

葉丙成強調，他深切體會到，善意若表達不當，也可能帶來傷害，他會更謹慎地關心學生，也希望自己能更有智慧地處理這一切。再次對同學表達歉意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法