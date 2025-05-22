明年2月11日開學3天就過年 教部提案解套

中小學明年2月開學日研議方案

2025/05/22 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕破天荒！中小學明（二○二六）年二月十一日開學，上課三天後再放農曆春節年假，假期不連續引發家長們反彈，教育部研提解套方案，其中一個方案是提前在寒假一開始補三天課，即一月廿一、廿二及廿三日上課，二月十一日至十三日改放假，但會形成寒假第一天就是開學日首例，教育部將邀集地方政府及相關團體會商。

此外，如果春節假期放至二月十九日，二月廿日上班上課首日又遇週五，也面臨上一天放兩天問題。

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教部將邀集地方、教團會商

教育部說明，一一四學年度從今年八月一日開始，依「各級學校學生學年學期假期辦法」規定，暑假以六十日為限（七月一日至八月廿九日），寒假以廿一日為限（一月廿一日至二月十日）。

據此，一一四學年第一學期開學日為今年九月一日，第二學期開學日為明年二月十一日（週三），不過，各級學校對國家紀念日之放假，須依中央規定辦理，行政院人事行政總處尚未公布明年行政機關辦公日曆表，但預估農曆除夕及春節假期為明年二月十六日至十九日，春節假期前兩天（二月十四日及十五日）是週六日。

第二學期原定開學日二月十一日（週三），但開學三個上課日（含開學日）後，就遇到六日週末假日，再接續春節連假，教育部研提兩個方案進行意見調查，方案一是維持原案不調整，明年二月十一日開學；方案二是將二月十一至十三日改為放假日，並在一月廿一至廿三日補上課，亦即一月廿日是上學期結業，隔天廿一日是下學期開學日。

南市教局建議暑假延後3天

台南市教育局長鄭新輝則建議，在維持上下學期上課日數不變的原則下，二月十一至十三日改放假日，暑假則延後三天放，也就是把暑假的前三天假提前在過年前放。

國教盟：多數家長支持2月20開學

國教盟理事長王瀚陽表示，多數家長支持方案二，讓寒假與春節假期順利銜接，有助於家長規劃返鄉與旅遊，至於上班上課首日週五，家長傾向不補班也不補課，想再多休假的會請假。

全教總理事長侯俊良表示，所有調整要以學生學習為中心，對老師課程安排亦具挑戰性，但重點應在建立可長可久制度，才有可能解決每年都必須大調整的問題。

中小學明年二月十一日開學，上課三天後再放農曆春節，引發家長們反彈，教育部研提解套方案。（資料照）

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