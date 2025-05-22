自由日日Shoot》國旅指標之一「蓋牌」／連假訂房率 未來只公布前3名

交通部觀光署自端午連假起，僅公布連假訂房率前三名縣市。（記者蔡昀容攝）

2025/05/22 05:30

〔記者蔡昀容、蔡文居、羅欣貞、劉禹慶／綜合報導〕交通部觀光署自端午連假起，僅公布連假訂房率前三名縣市，其餘縣市「蓋牌」不公布，被質疑「報喜不報憂」、「隱匿資訊」。交通部表示，消費者習慣改變，五○％旅客當天才訂房，考量提前公布數據參考價值低，才有此調整。面對各界壓力，交通部長陳世凱回應，願意評估前一天公布或是直接公布住房率。

觀光署每逢連續假期，會公布各縣市訂房率及全國平均訂房率，連假前一個月、前十五天各一報，是國旅指標之一。但今年清明連假只公布訂房率五成以上縣市，端午連假更僅公布訂房率超過六成的三個縣市，其他不公布。

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旅館公會質疑報喜不報憂

旅館商業公會全國聯合會理事長洪崇元表示，台灣旅宿業很慘，但中央報喜不報憂，難以呈現觀光現況。

立委蔡其昌昨於交通委員會質詢指出，旅客過去可提前查詢各縣市訂房率，據此挑選人潮較不擁擠的縣市旅遊，現在只能看到前三名訂房情況，較不方便。

交長：評估前一天公布

觀光署長周永暉說明，訂房率易被誤認為住房率，且疫情後旅客習慣改變，五○％旅客當天才決定出遊及訂住宿，連假十五天前公布的訂房率，會影響民眾選擇行為，負面衝擊比正面效應大。

陳世凱指出，公布訂房率目的是提醒訂房率高的縣市加強交通疏運、風景區整備；隨著旅客訂房習慣改變，提前十五天公布的訂房率參考價值漸低，因此公布訂房率較高縣市，提醒民眾若要前往旅遊，應盡快訂房。不過其他數據可研議公布，例如連假前一天公布訂房率，或事後公布住房率，會評估兼顧消費者及業者的方式。

消基會：資訊應完整揭露

但消基會不買單。董事長鄧惟中指出，對消費者來說，參考資訊越完整，越有助判斷。觀光署握有資料卻不揭露令人難以認同，就算多數民眾較晚訂房，不代表既有訂房數據不能參考。

端午假期澎湖縣旅館訂房率突破六成，四月起盛大登場的澎湖國際海上花火節，場場都是視覺饗宴，澎湖縣府歡迎遊客把握機會到澎湖走走。

台南市觀光旅遊局局長林國華表示，過去連假提前十五天公布各縣市訂房率做法，與實際住房率差距達十五％至廿％，不具實質意義，但如果改為前一天公布，正逢業者為迎接旅客最忙時間，再增行政工作，對業者是負擔，也不太適合。

林國華說，政府的公共服務應該朝減少業者行政勞務來做，協助業者行銷才是正辦。

屏東縣府表示，交通部新做法符合現實狀況，縣府予以尊重。屏縣交通旅遊處長黃國維指出，國旅型態漸有改變，一日遊變多，許多人當天才決定去哪裡玩，這是值得觀察的重點。

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