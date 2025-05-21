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    首頁　>　生活

    央行信用管制發威？ 捷運汐東線房市量縮價穩

    2025/05/21 05:30

    〔記者盧賢秀／新北報導〕中央銀行在去年下半年祭出第七波的不動產信用管制，加強高價住宅與多屋族的貸款限制，抑制多頭行情及不當炒作，汐止地政事務所分析管制前後半年的不動產買賣交易價量變化，表示捷運汐東線沿線的房地產呈現「量縮價穩」趨勢，成交量略減、價格微幅上漲。

    汐止地政所︰成交量略減、價微漲

    汐止地政事務所主任歐彥熙指出，以央行第七波不動產選擇性信用管制作為時間點，觀察捷運汐東線SB11至SB15等五站的前、後半年買賣與租賃交易，整體交易量下滑，各站的減幅約三十八％到六十七％不等，但整體成交價除了SB11站（吉林街南側／南陽街西側）均價由每坪四十七．一二萬元下跌至四十五．六一萬元，其餘沿線各站的交易價格均微幅上漲。

    SB11至SB15 僅SB11站均價微跌

    包括SB12站（福德二路／同興路）均價由每坪五十一．六七萬元微漲至五十一．九四萬元，SB13站（同興路／大同路）均價由每坪五十五．八二萬元上漲至五十七．六四萬元，SB14站（台鐵汐科北站附近）住宅大樓均價從五十五萬元上漲至五十八．一四萬元，SB15站（汐止區公所附近）均價由每坪四十四．二萬元上漲至四十六．四一萬元，顯示消費者對市場產生觀望，成交量體減少，但成交價格略微上揚。

    租金波動不明顯 區域條件帶動需求

    汐止地政所表示，租賃市場的波動不顯著，整棟或整戶出租的租金行情，多數落在一萬五千至三萬元之間，分析各站體區域環境，SB11與SB12兩站鄰近台北市東湖與內湖一帶，加上鄰近福德商圈，對部分內科上班族具有吸引力；SB13至SB15三站，鄰近台北市南港軟體園區及大汐止經貿園區，SB14站緊鄰台鐵汐科車站，提供便捷的交通連接，前述三站也因接近大同路和新台五路的成熟商圈，帶動租賃需求。

    汐止地政所指出，未來隨著捷運汐東線動工並與基隆捷運銜接，將持續吸引區域房市的剛性需求，民眾可上網「實登買賣走easy—新北市愛連網隨走隨查教學手冊」查詢，了解實價登錄行情與區域環境。

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