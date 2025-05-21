三峽車禍》輔導諮商進駐校園 助師生走出悲傷

針對三峽重大車禍案，新北市府啟動心理輔導、悲傷輔導機制。圖為北大國小朝會的安心宣導。（新北市教育局提供）

2025/05/21 05:30

〔記者賴筱桐、翁聿煌、陳奕劭、楊綿傑／綜合報導〕新北市三峽區重大車禍案中，受害者包含十名學生，其中有二名國中生不幸過世，學生身心受重創，三峽國中與北大國小啟動危機輔導機制，針對罹難學生同儕、目睹事故師生、導護人員及受影響班級，提供情緒疏導與悲傷輔導。

教育局指出，針對二名罹難的三峽國中女學生，已提供慰問金與喪葬協助，並安排專責人員陪同家屬處理後續事宜；其餘七名受傷學生分別在恩主公醫院、土城長庚醫院與亞東醫院接受治療，另一名幼兒園學童經治療已出院。

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學校方面，教育局安排學生輔導諮商中心心理督導進駐學校，針對罹難學生同儕、目睹事故師生、導護人員及受影響班級，提供情緒疏導與悲傷輔導，校方昨天也辦理安心宣導，協助全校恢復穩定氣氛。針對受傷的三名九年級學生，教育局已協調學校安排專人協助升學登記與分發作業。

三峽國中設置追思小站、集氣小站，開放學生留言，對逝者表達哀悼，也為傷者加油打氣，校園中瀰漫一股低氣壓，學生們對於同窗好友發生意外感到不捨、難過，祈禱傷者早日康復。

教育部指出，已啟動專案協助措施，包括急難慰問金發放、協助保險理賠，將與新北市教育局及學校投入心理輔導。國教署已請承辦學生團體保險的國泰人壽，主動協助校方、受傷學生申請理賠。

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