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    首頁　>　生活

    宜蘭綠博遊園車釀禍 縣府：不適用國賠

    2025/05/21 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會今年首推付費遊園電動小火車，開幕一週就發生失控撞車意外，導致一死一重傷。縣府農業處昨在縣議會提出檢討報告表示，事件屬民事契約範疇，恐無法適用國家賠償法，多數議員要求加速釐清保險賠償總額度，從優處理，儘快與家屬達成和解。

    理賠最高600萬 議員籲從優彌補

    宜蘭綠博遊園電動小火車上月四日疑煞車失靈致失控撞倒遊客，造成夫死妻傷憾事；此案是否適用國賠法，引起關切。依據國賠法構成要件，除受公務員不法行為侵害外，若因公共設施設置或管理缺失，導致自身權益受損，符合相關條件才有可能成案。

    農業處長李新泰說，全案非屬公權力行使性質，主辦方是財團法人蘭陽農業發展基金會，與廠商簽約合作小火車案，沒有使用到公款，為民事契約範疇，恐無法適用國賠法。

    李新泰說，事發後，小火車全面停駛配合調查，廠商在上月十九日啟動責任險理賠，雖未適用國賠，但尊重家屬意願，若提國賠訴訟也會協助，經盤點公共意外險的理賠金額，亡者最高可理賠六百萬元，後續仍會爭取經費以從優彌補。

    有議員針對事件要求縣府究責。代理縣長林茂盛回應，處長李新泰第一時間已提出請辭，希望職務異動未獲准，相關責任歸屬將等到檢方調查結果出爐，再進行檢討，現階段首要顧及家屬，提供協助及因應。

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