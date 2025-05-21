宜縣遭非法廢棄物濫倒 議員批螺絲鬆

宜縣近年來屢遭外縣市廢棄物偷倒棄置，環保局將布署智慧圍籬加以阻絕。（宜縣環保局提供）

2025/05/21 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣在縣界邊境設有縣外廢棄物稽查站，卻仍遭環保蟑螂集團盯上，屢被偷倒廢棄物；環保局昨在議會進行專題報告，議員抨擊稽查站形同虛設，縣府「螺絲鬆了」、「管理疏失」，要求加強流向監控並布署智慧圍籬，別讓環保立縣變成垃圾之縣。

邊境設稽查站 環保蟑螂仍入侵

宜蘭縣在濱海公路（台二線）石城、北宜公路（台九線）及中橫宜蘭支線（台七甲線）均設有縣外廢棄物稽查站，前二處查驗入境土石方及廢棄物，中橫支線查驗非法禽畜糞，雖有稽查站把關，但環保蟑螂仍如入無人之境，檢方日前起訴廿人，濫倒廢棄物逾上千噸，不法獲利逾二千萬元。

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縣議員簡松樹指出，環保局近年人力減少，稽查次數也變少，導致濫倒廢土案件暴增，顯示制度面不完整。

謝燦輝議員說，違法載運廢棄物濫倒這麼明顯，縣府卻稽查不到，不是螺絲鬆了，就是管理疏失。議員黃定和指出，縣府應更積極圍堵，執行不徹底，才會讓違規者「軟土深掘」。

民代：應設相關平台 有效管理

議員林麗說，環保局應確切執行土方及廢棄物源頭管理、流向監控，更要編列專案預算，推動數據化管理及即時通報平台，建立完善土方車運輸資料庫，同時要儘速研擬並制定自治條例，禁止廢棄物入境。

議員林聰池說，稽查站抽查機制應明確化，要有標準與執行比例，例如每三輛車檢查一輛，就可達到嚇阻作用，不肖業者絕不敢心存僥倖。

縣府：檢討改善人力及機具配置

代理縣長林茂盛說，後續將依照議員建議，檢討改善相關制度、人力及機具配置，讓現行制度面能夠更健全，一定要讓縣外違規入境棄置廢棄物「歸零」。

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