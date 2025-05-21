嘉義水上公托動土 後年第一季招生

水上如親公共托嬰中心模擬圖。（嘉縣府提供）

2025/05/21 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為滿足家長托嬰需求，嘉義縣「水上鄉如親公共托嬰中心」斥資四千萬元興建，於昨天動土，預計明年底完工、後年第一季招生，可收托四十名兩個月至未滿二歲嬰幼兒。

水上鄉如親公共托嬰中心位於水上戶政事務所、水上國小旁，由縣府爭取前瞻基礎建設計畫經費補助三千萬元、加上縣府自籌經費一千萬元，縣長翁章梁、鄉長林緗亭等人，昨參與動土儀式。

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翁章梁說，水上鄉已有一間公共托育家園，可收托十二名嬰幼兒，因目前鄉內○至未滿兩歲嬰幼兒有三六○人，縣府爭取經費興建水上鄉如親公共托嬰中心，盼紓緩家長經濟壓力。

林緗亭說，水上鄉如親公共托嬰中心土地原管理機關為水上國小，為社教用地，指定用途供村里活動中心使用，經公所辦理都市計畫個案變更，取消指定用途，管理機關變更為縣府社會局，再申請建築執照，希望完工後提供友善育兒環境。

縣府社會局表示，水上鄉如親公共托嬰中心預計明年底完工，中庭有敞亮的戶外空間，內部有學習活動室，共配置五間，還有廚房、哺乳室、辦公室等空間；縣府推行公共托育，目前全縣已設置七家公共托育家園與兩家托嬰中心，可收托一五二名幼兒，布袋、中埔、民雄、鹿草、大林陸續開辦中，預計至明年將新增約兩百個收托名額。

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