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    竹北兩公園改善 明年上半年完工

    竹北公11公園將進行地坪改善，公園內疑似染病或生長不好、或是非本土樹種，將在這次工程中去化。（記者黃美珠攝）

    竹北公11公園將進行地坪改善，公園內疑似染病或生長不好、或是非本土樹種，將在這次工程中去化。（記者黃美珠攝）

    2025/05/21 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所昨天舉行「公十一、公十二公園地坪改善工程」動土典禮，計畫用三百個工作天、採半半施工方式，翻新這兩座位於縣治一期、金融商辦核心地段的老舊公園，預計明年上半年可望完工。配合該工程，公所也將移除非台灣本土樹種，及生長狀況不佳、甚至已感染褐根病的樹木。

    竹北市長鄭朝方說，竹北市公所管轄的公園共有一七七座，部分設施因使用年限久遠而出現損壞，公所近年依設施老舊與安全程度，逐步編列預算推動改善。

    他說，這兩座公園設立迄今已有卅五年，就在縣府對面縣政六路廣場兩側，因長期沒有整修，園內植栽雜亂、設施殘破、地形高低不平。

    公所這次花近四千萬元，盤點兩座公園的地形地貌、動線配置、照明品質以及使用者習慣後，將全面翻修地坪、優化步道系統、把老舊花台改建為休憩座椅、且增設廣場平台與親子草皮空間，以提升公園的通透性與使用彈性，並打造輪椅、嬰兒車皆可暢行無阻的友善綠地。

    至於公十一原有的籃球場也將在這次升級為「十字星際球場」，改善地坪與排水後，會強化夜間照明，提供放學、下班後球友紓壓運動。

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