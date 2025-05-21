爭設實中 鍾東錦：要縣府自辦很難

苗栗縣長鍾東錦認為，苗栗縣一定有資格有所實驗高中，他認為國科會愧對苗栗人。（記者張勳騰攝）

2025/05/21 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣部份已獲核定，縣府評估園區人口將持續上升，教育需求倍增，全力爭取設立竹南科學園區實驗中學，民進黨苗栗縣議員邱毓興昨總質詢關心設立進度？苗栗縣長鍾東錦指出，竹南科學園區人口不會比嘉義及屏東縣少，但竹科管理局也不是說不要，卻要苗栗縣等到竹南科園區重劃好，那已是十年以後，苗栗有資格有實驗高中，他批評國科會真的欠苗栗一個公道，愧對苗栗人。

邱毓興質詢說，新竹縣政府自辦實驗中學，總經費是六．七億，並於上週發包，預計明年八月招生，如果國科會遲不同意，苗栗縣政府可否比照新竹縣政府自辦實驗中學？

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鍾東錦答詢指出，他覺得自辦縣立實中不恰當，首先目前已有多所縣立高中，其次，要蓋實中很好蓋，但要養很難，每年維持費用是一個大問題，但如果是實驗中學，因為國科會有補助就容易多了，苗栗縣的財政不能跟新竹縣比。

鍾東錦表示，現在竹南鎮、頭份市有這麼多年輕人在竹科上班，不管是新竹科學園區，或是竹南科學園區，還有銅鑼科學園區，學生數也多好幾千人，所以他覺得國科會欠苗栗一個公道，應該要幫苗栗辦一個實驗高中。

鍾東錦強調，苗栗縣在科學園區上班的人數一定比嘉義縣、屏東縣多，為什麼就漏掉苗栗？苗栗縣一定有資格有所實驗高中，他認為國科會愧對苗栗人，他覺得大家做事情憑良心，應該要一本善良善待苗栗。

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