壯男洗牙打女醫 扯出黑道債務糾紛 檢偵辦

痛打女牙醫師的周男(中)昨日上午被送往台北地檢署偵訊。（記者吳昇儒攝）

2025/05/21 05:30

周男犯案手法與黑道相似 收押禁見

〔記者吳昇儒／台北報導〕廿二歲男子周子鈞前日到台北市某牙科診所洗牙，過程中稱「牙齒被弄得很痛」，竟朝沈姓女牙醫揮拳，造成沈女眼窩骨折；周男離開後，就到附近派出所投案，與黑道犯案手法相似。台北地檢署指示檢察官成立專案偵辦，昨偵訊後，認定周男涉犯強暴妨害醫療等罪，有逃亡、串證及反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准。

據悉，五十歲沈姓女牙醫師曾借錢給台中友人，產生債務糾紛對簿公堂，法官判沈女勝訴。但上月九日及十九日兩天，債務人找律師及黑衣人到診所協商還款事宜，女醫師當時曾報警求助，並提出恐嚇告訴。

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友人稱 曾有靜安會成員來喬債

案發時，周男追著女醫師毆打，造成她臉部傷勢嚴重，沈醫師強忍疼痛製作筆錄，強調不認識對方，但直覺該起案件應與債務糾紛有關。其友人也出面表示，曾有人宣稱是靜安會成員，要來喬債務。

台北地檢署認為，該起案件並非單純的醫療糾紛，周男連續出拳襲擊女牙醫師，應另有隱情，指示檢察官成立專案小組，釐清幕後動機。檢察官昨複訊後，認定周男涉犯強暴妨害醫療、重傷害未遂等罪，且有逃亡、串證及反覆實施之虞，為保護被害人，向法院聲押禁見。

北檢︰醫療暴力零容忍

台北地檢署表示，秉持「醫療暴力零容忍」態度，嚴辦醫療機構暴力案件，確保醫事人員執行業務安全。

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