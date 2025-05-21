花蓮強降雨土石崩 鐵公路又斷

蘇花公路164公里崇德路段，邊坡上的土石隨大雨流下淹沒路面，昨晚間搶通。（公路局提供）

2025/05/21 05:30

交通部︰啟動空運加班機 今視情況增海運疏運

〔記者蔡昀容、王錦義／綜合報導〕受午後熱力作用影響，昨天下午花蓮又發生強降雨，清水斷崖雨量站一小時累積雨量五十二．五毫米，和仁至崇德段鐵公路雙雙被土石流中斷。蘇花公路已於晚間八點四十分搶通，鐵路今天首班車起單線雙向通車，交通部長陳世凱表示，除了已經啟動的空運加班機，今天也會視情況決定是否啟動海運疏運。

請繼續往下閱讀...

鐵路今天首班車起 單線雙向通車

鐵路方面，昨天下午四點十四分左右，台鐵和仁至崇德站間之間，土石泥流淹沒東、西正線，北迴線再次中斷。台北往花蓮對號列車行駛至蘇澳新站，台東往台北對號列車行駛至花蓮站；區間（快）車南下至和仁站，北上至崇德站。

蘇花公路昨晚間8點40分搶通

為加強疏運花東旅客，台鐵昨天下午五點五十分加開一列全車自由席對號列車經南迴線至新左營，銜接晚間十點十分高鐵列車；另花蓮往台東新左營對號列車全面開放站票。

公路方面，公路局東區養護工程分局指出，台九線一六四．五公里發生土石流情形，泥流淹沒南下車道，一六二．九公里匯德隧道南口則發生坍崩，台九線和仁到崇德昨下午四點半只出不進，人車往北引導至和仁，往南引導至崇德。

搶災機具在雨勢稍緩即進行搶修，台九線一六四．五公里約在晚間六點半左右單線搶通，把南下往花蓮方向受阻的車輛全部疏散；一六二．九公里往北路段，由於坍方量約二千立方米，則到晚間八點四十分搶通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法