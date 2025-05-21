台大全球首創AI系統 2分鐘揪胰臟癌

台大醫院團隊全球首創「助胰見（PANCREASaver）」系統，由AI輔助判斷胰臟癌病灶位置。（記者林志怡攝）

2025/05/21 05:30

整體準確率逾9成 5年存活率可達8成

〔記者林志怡／台北報導〕胰臟癌長久以來被稱為「癌王」，診斷極度困難、致死率極高，但若能在腫瘤小於兩公分時就及時發現並切除，五年存活率可達八成。台大醫院團隊全球首創「助胰見（PANCREASaver）」系統，由AI輔助判斷病灶位置，對於小於兩公分胰臟癌的敏感度超過八成，整體準確率也超過九成。

小於兩公分胰臟癌敏感度逾8成

台大醫院影像醫學部主治醫師陳柏廷指出，超過八成的胰臟癌患者確診時，已無法透過手術切除腫瘤，十至十五％的患者確診時腫瘤已大於兩公分，雖可以手術切除，但未來幾乎都會復發，僅二至三％的患者確診時仍屬早期胰臟癌，腫瘤小於兩公分，經手術切除後，五年存活率可達八成。

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陳柏廷解釋，小於兩公分的胰臟癌很難靠肉眼辨識，加上醫師每天要確認海量的影像資料，想發現病灶就像海底撈針一樣困難，因此早期診斷極度依賴醫師經驗，大約四成的早期胰臟癌會遭到遺漏。

因此，台大醫院全球首創的「助胰見」系統，只要將影像輸入後，兩分鐘內就能標示出警示區域，輔助放射科醫師判讀，且台大醫院臨床測試顯示，「助胰見」對小於兩公分的胰臟癌有八六．四％的檢出敏感度，整體準確率達九三．四％，另透過健保署資料庫測試發現，敏感度仍有七四．七％，整體準確率達九一．四％。

台大醫院綜合診療部主任廖偉智說，以往即使高度懷疑患者有胰臟癌風險，影像檢查看不到病灶的情況下也只能持續觀察，但胰臟癌從小於兩公分成長到超過兩公分，可能只需要短短三個月，「助胰見」有助於早期診斷，改善患者預後。

「助胰見」已經在二○二四年底正式於台大醫院影像醫學部臨床上線，提供自費AI影像分析醫令，目前也已經取得台美各四項專利，相關研究結果則發表於「The Lancet Digital Health」等國際頂尖期刊。

「助胰見」系統 約7天完成報告

但台大醫院影像醫學部主任陳世杰提到，患者在門診完成檢查後，除AI輔助判讀，還需要人工確核與完整評估，大約七天完成報告，但受到電腦斷層等特性限制，若患者裝置支架、金屬植入物，或是曾經開刀，都會造成判斷誤差，並不推薦這類患者使用「助胰見」輔助診斷。

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