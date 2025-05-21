屏東文資審議 增添27項保存成果

2025/05/21 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府於今年三場文化資產審議會，共通過登錄傳統工藝、傳統表演藝術、民俗、文化資產保存技術及保存者、古物共十項文化資產、並及認定十五位保存者與二個保存團體，共二十七項成果。

屏東縣文化資產保護所表示，傳統工藝方面，登錄「粧佛」為傳統工藝並認定藝師林明棟為保存者；「神像雕刻」藝師李昱進為保存者、「客家祖牌」藝師曾學政為保存者；傳統表演藝術類方面，恆春民謠藝師陳慶松獲增列「恆春民謠」保存者；高明喜藝師獲增列為「排灣族歌謠」保存者；另有五位藝師江清坤、陳連春 、高淑美、陳黃英連、洪春花獲增列為「排灣族歌樂enelja」保存者。

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民俗類方面，「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」及「排灣族力里系maljeveq （五年祭）」獲登錄認定，並認定千山公侯宮及屏東縣春日鄉力里族群文化協會為保存團體。

文化資產保存技術及保存者類，登錄「東港迎王平安祭典—實木王船建造技術」為保存技術及三位匠師潘鳳得、陳明益、謝春長為保存者；登錄「排灣族傳統石板屋建造技術」及認定張正勝、金天光兩位匠師為保存者；古物類一八二六年萬丹國小「公定斗量碑記」、「屏東江昶榮進士傳世冬夏冠組」、「屏東江上蓉（江昶榮）硃卷印版」獲指定為一般古物。

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