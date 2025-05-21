琉球旅遊旺季 鵬管處續增陸蟹廊道

抱卵的毛足圓軸蟹（又稱毛足特氏蟹）。（鵬管處提供）

2025/05/21 05:30

遇上降海釋幼時段 與志工夜間現勘 將改善山豬溝路段無涵洞情形

〔記者陳彥廷／屏東報導〕隨著「黑鮪魚文化觀光季」活動登場，小琉球提前進入旅遊旺季，遊客騎機車環島行程熱度大增，對已開始降海釋幼的陸蟹安全產生威脅，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）去年為護蟹著手改善的陸蟹廊道獲得不錯成效，將持續優化並增加護蟹廊道路段。

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落日大道改善後 未發現「路殺」

小琉球陸蟹以毛足圓軸蟹為最大宗，紫地蟹也不少，甚至有椰子蟹出沒，形成獨特的陸蟹生態環境，往年暑假旅遊旺季常在環島公路上見到陸蟹遭「路殺」情形，根據護蟹志工統計，以往最常見到路殺的路段為落日大道、山豬溝和美人洞三處，鵬管處去年開始著手改善落日大道路段的陸蟹廊道，今年至今已尚未發現「路殺」情形，顯示已有初步成果。

鵬管處指出，位於小琉球西南側的日落大道，因陸蟹遷徒時的路線非常多，因此修建有下潛角度的水溝通往道路涵洞，引導陸蟹走進水溝到海邊釋幼，有效減少「路殺」。

建有下潛角度水溝 引導到海邊

不過，在日落大道以外的路段，今年已累計有四十九隻陸蟹遭「路殺」，島上護蟹措施仍有改善空間，鵬管處日前安排夜間現勘，除與當地「小琉球海岸生態協會」志工一起在路邊勸導機車駕駛要減速慢行外，也發現山豬溝路段無可供陸蟹通過的涵洞，將進行改善。

島上行車應減速慢行 減少威脅

鵬管處琉球管理站指出，山豬溝一帶的陸蟹遷徒時會從路邊擋土牆摔下，輕則行動變得遲緩，重則無法移動遭車輾，無法在三小時的黃金時間內順利遷移至海邊釋幼，經與志工討論後，將把擋土牆打成粗糙面或設置菱型網等，讓陸蟹能夠安然攀爬下擋土牆降海，為陸蟹營造友善生態廊道。

鵬管處指出，月圓期陸蟹艱辛移動至海邊釋幼，是琉球島上珍貴的生態資源，保護牠們的遷徙與繁衍，維護島上生物多樣性，除建置護蟹硬體設施，也需要遊客配合，在島上駕車請減速慢行，一起守護陸蟹安全。

鵬管處參與護蟹行動，並安排夜間現勘。（鵬管處提供）

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