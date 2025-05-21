浪漫520 台東17對新人登記結婚

今年「520」台東新人不多，戶政事務所送康乃馨給新人表達祝福。（記者劉人瑋攝）

2025/05/21 05:30

台東市加卑南鄉15對、蘭嶼2對 比疫情時的14對稍多

〔記者劉人瑋／台東報導〕相對疫情時傳出五二○只有十四對新人登記結婚，今年五二○台東包括蘭嶼、綠島整天有十七對，也有不少台東子弟娶了外縣市妻子，戶口選這天遷回台東。戶政事務所送出康乃馨祝福，也期望新娘早日為人母、增加出生率，但新人長輩卻表示，要看台東的福利了，若不如別縣，就要讓孫子在其他地方出生。

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二十日這天，台東市區加上卑南鄉共十五對新人，綠島掛蛋、蘭嶼兩對，縱谷地區如關山、池上、海端也是零對，相較去年台東市戶政事務所就處理了二十六對，今年同日結婚數只比疫情時的十四對多一點。

承辦人員表示，可能觀念已在改變，印象最深的還是民國一百一十一年十一月十一日，被商人炒作成「光棍節中的光棍節」，想不到那天結婚人數超多，數據已不復記憶，只記得當天辦到手軟，歷來是五二○、聖誕節與過年為結婚旺季，今年狀況不甚理想但難探出原因，只能期待聖誕節和過年增加新人數，

而二十日這天在台東登記的新人鍾先生與妻子皆是在高雄同業，經介紹後交往、結婚，因「五二○」有意義、好記才在這天登記。新人的公婆則表示，就算要產子「也要看哪個縣市福利好、補助多再決定孫子當哪裡人」。

戶政事務所與池上公所承辦人員則表示，台東縣補助首名新生兒四萬元、第二胎四萬五千元，池上鄉公所加碼每名二萬元、一至四歲生日禮一萬元為最優，但池上鄉出生率及人口數卻未出現「重賞下有勇婦」，反觀隔壁山地鄉福利稍弱但出生率卻更高。

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