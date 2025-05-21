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    台東豐榮、豐樂 增逾6公頃住宅區

    台東縣政府辦理豐榮、豐樂地區南區區段徵收案，正進行公共設施工程。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府辦理豐榮、豐樂地區南區區段徵收案，正進行公共設施工程。（記者黃明堂攝）

    2025/05/21 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕近年來市中心的都市發展漸趨飽和，面臨可建築土地供給不足的問題，致使房地價格不斷攀升。台東縣政府辦理豐榮、豐樂地區南區區段徵收案，廿七日將進行抵價地抽籤及配地作業說明會。台東面臨建築基地有限，此案將產生逾六公頃的住宅用地，有助紓解建地荒。

    27日進行區段徵收案抵價地抽籤

    台東縣政府地政處指出，為了緩解台東都市計畫地區現況發展飽和的壓力，增加居住空間需求，縣府推動豐榮、豐樂地區區段徵收，總面積約十一餘公頃，此案開發完成後將可提供逾六公頃第一種住宅區，另有一公頃多可提供中央興建社會住宅。

    另外，全區公共設施除了道路、排水溝之外，還有公園、公園及停車場。其中，大豐消防公園與馬當文化公園兼具休閒、防災及備雨水儲留再利用之功能，強化地區防災及改善環境機能。

    地政處說，現各項工程標案順利進行中，抵價地合併分配的申請期間為五月廿七到六月十六日止，逾期不予受理。另外，若是地主權利價值小於全區最小分配面積所需權利價值者，須自行與其他地主申請合併分配，若未能自行合併者，可於六月三日前向地政處重劃科申請協調合併分配。

    縣政府為使地主能儘速配回抵價地並取得產權，先行舉辦抵價地抽籤及配地作業說明會，針對抵價地抽籤分配之程序及作業方式進行說明，現場將模擬實例解說，以利地主瞭解。

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