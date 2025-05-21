桃捷員工值勤猝逝 民代籲補足人力

2025/05/21 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大眾捷運公司人力流失嚴重，成為議會定期會關注議題，本報接獲爆料，題為「勸世文—不要來考桃捷，在捷難桃」，指桃捷一名四十八歲彭姓員工，四月十二日在桃園機場捷運A11坑口站值勤時昏倒送醫不治，原因指向「桃捷長期人力不足，導致員工過勞」，議員彭俊豪昨天質詢此事，要求桃捷補充人力、提高待遇、降低離職率。

桃捷公司回應，彭員工作資歷九年，是遺失物中心站務員，檢警相驗初判彭員死因疑似心血管疾病導致缺氧，檢視他元旦至四月十二日的出勤紀錄，及平時工作項目如遺失物協尋申請、領取、媒合、登記單處理、電話協尋、盤點及表單歸檔等文書作業為主，未有異常工作負荷致病跡象。

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爆料者質疑，彭員死因與桃捷長時間人力不足問題有關，因為薪資待遇、福利都比其他軌道同業差，缺人的後果就是無論運務、維修等單位，一個人輪班的情形非常頻繁，多次反映給中高層主管都沒有結果。

爆料者說，近年配合TPASS通勤月票上路、台灣燈會在桃園，捷運綠線也快通車，員工全力支援，卻換來這樣的結果，在走了一個同事後，仍無法讓公司檢討改善制度。

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