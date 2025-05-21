平鎮山峰自辦重劃 拚年底點交

2025/05/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區「山峰自辦市地重劃區」，二○二一年四月開工辦理重劃業務，總工程經費約卅二億元，目前進度達九十五．六八％，預計年底完工點交給地主。

轄區範圍大 14條道路命名拍板

因轄區範圍大，穿插道路多，市府民政局、平鎮戶政事務所與山峰、福林、金星里長等人會勘，並召開命名會議，依桃園市道路命名及門牌編釘自治條例，拍板公告區內十四條道路命名，包括七條新命名道路。

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民政局戶政科長徐慧齡表示，新命名道路包括福泰路、山峰路、峰林路、豐福一街、豐福二街、豐福三街、豐福五街，沿用原延伸道路的有開封街、長壽街、長祥街、長富街、福壽路、福德路、莊福路。

地政局重劃科長邱蓁蓮說，山峰自辦市地重劃區分為南、北山子頂（南勢）兩個區域，全區土地總登記面積八十七．八三公頃，重劃後提供公共設施面積卅六．二公頃，全區劃設文教用地三處，南山子頂地區新闢兒童遊樂場七座及公園一座，南勢地區新闢兒童遊樂場及公園各一座。

邱蓁蓮表示，本案重劃計畫書於二○一四年六月核定，同年十一月核准成立重劃會，近年來開發成本暴增，多數地主希望工程儘速完成，早日點交土地以便開發利用。

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