再傳幼童疑遭性騷 議員批中市府無心

2025/05/21 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨議會黨團日前才曝一年多來，台中市已發生至少十起虐童或性侵事件，十九日再傳有幼兒園學童疑遭教師性騷或性侵通報，民進黨團總召、市議員王立任嘆，突顯市府管理策略失靈，促市府加速健全相關監督機制，不讓憾事一再發生；教育局指出，預防幼兒園兒虐等案件，已啟動三層防護網，持續精進管理及危機因應。

民進黨黨團日前曝台中市從去年七月到今年五月爆發至少十起虐童案件，包括幼兒園集體施虐、無照保母釀嬰兒死亡及國小狼教練性侵球員等，批市府監管機制消極漠視兒童權益，十九日竟又傳有幼兒疑遭才藝教師性騷、性侵，引起關注。

請繼續往下閱讀...

議員江肇國短短一年多來，台中市發生的虐童事件已多到讓人搞不清楚，類似事件一再爆發，家長焦慮、孩童安全，盧市府到底有沒有放在心上；王立任也說，事件一再發生突顯市府的管理機制根本失靈，市府長期消極以對，以致事件一再發生，促市府儘速拿出積極對策。

教育局指出，已啟動包括法令宣導、教保服務人員正向管教知能調訓及稽查及輔導等三層防護網作為，稽查時若抽查監視影片發現疑不當對待幼生，均依規查處。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法