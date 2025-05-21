大安海水浴場藏鐵釘 遊客遭刺傷

民眾在大安海水浴場觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止。 （市議員王立任提供）

2025/05/21 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中大安濱海樂園遭爆有遊客踩到廢棄物尖銳鐵釘，當場血流不止事故，民進黨議會黨團昨天召開記者會，痛批市府斥資三千萬元興建的大安濱海樂園的觀光路廊，竟成為「殺人海域」，痛批市府管理疏失，要市長盧秀燕不要只想大位，尤其是夏天快到了，很多民眾都會前往戲水，要求市府除了要全面清理海域被丟棄的鐵釘等廢棄物，更要追究廠商的責任。

施工遺留物 觀旅局要求廠商清理

觀旅局坦承是「大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合改善工程」在完工後，部分施工遺留物未完全清除有關，已依契約規定，要求施工廠商啟動全面檢查與清理作業，要儘速清理，並動用磁鐵等工具，對沙灘區進行全面性掃除與檢測；針對不良廠商，將依程序函送工程會列管不良紀錄，確保公共安全。

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民進黨黨團總召王立任表示，有民眾在社群平台揭露在大安濱海樂園觀景平台前的積水區中，踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，並發現海域中藏有大量鐵釘，是施工廠商在板模作業結束後，直接棄置於水中，前往現場勘查，只見沙灘上積滿如鐵釘施工廢棄物，平台旁還有一包包裝滿生鏽嚴重鐵釘的袋子，現場卻無封鎖危險區域，同樣事件已發生十多件，批市府根本漠視民眾安全。

市議員李天生、陳雅惠及林德宇都表示，大安濱海樂園是中部重要景點，卻發生鐵釘傷人事件，批市府失職失能，要求廢棄物一根一根撿乾淨不能再讓民眾受傷。

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