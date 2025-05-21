打臉盧秀燕 議員：胡志強早將中正路改台灣大道

台中市目前還有豐原區等7區有中正路。 （市府提供）

2025/05/21 05:30

火車站前中正路接中港路到中棲路 全線24公里

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央推轉型正義研究全國「中正路」改名，市長盧秀燕批「吃飽太閒」；目前台中市還有七條中正路，市議員陳淑華與王立任曝前市長胡志強時曾改將原市區的中正路與中港路、中棲路一併更名作「台灣大道」，複雜度高於單一「中正路」改名都推動完成，「難道胡志強也吃飽太閒」；民政局則指出，因涉民眾戶籍等相關資料住址變更及歷史記憶等，影響層面廣，目前沒有辦理期程。

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中央推轉型正義，包括研究「中正路」改名，內政部長劉世芳點名台中市等城市「中正路」較多，盧秀燕被問及此事時，直批「國家吃飽太閒嗎」，批勿再意識型態，發言引關注。

7個行政區 有7條中正路

台中市目前包括豐原、東勢、梧棲、后里、神岡、霧峰及和平等區共還有七條中正路，民政局指出，因中央未曾行文要求推動改名，且街路更名牽涉包括居民的戶籍、身分證件等相關資料均須一併更改住址，也涉及歷史記憶、民眾權益與地方認同，影響層面甚廣，目前沒有辦理改名計畫。

議員：胡可以 盧卻不調整

不過，陳淑華指出，台中曾有改過「中正路」前例，前市長胡志強在二○一二年推動將自台中火車站前的中正路接中港路到中棲路，全線改成「台灣大道」，長逾廿四公里的路名更動工程比單一條「中正路」還複雜，但胡志強仍成功改名，盧市府卻以「影響層面廣」作為不調整的理由。

批盧扣帽子 將事情標籤化

陳淑華與王立任更指出，民主社會推動轉型正義，威權者的姓名確實已不適合作街路名稱，本來就應與時俱進調整，無涉意識型態，但盧秀燕慣以扣帽子的方式將事情「標籤化」，拿各式理由作不作為的藉口，突顯盧市府「鄉愿心態」。

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