中市府稱中火火力全開 學者：誤導民眾

台灣成「非核家園」，盧秀燕擔心中火火力全開，中興大學環境工程系教授莊秉潔批環保局誤導民眾。（記者廖耀東攝）

2025/05/21 05:30

莊秉潔指盧4年前用都更擋中火「增氣減煤」 不然現在就可少4部機組燒煤

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕核三廠二號機停機，台灣進入「非核家園」，市長盧秀燕日前指憂心中火會火力全開，環保局長陳宏益昨天還說，中火十部燃煤機組有九部「都已開到快八成」；對此，中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，如果不是盧秀燕在四年前用都更擋了中火「增氣減煤」二年，現在中火就可以減少四部機組的煤電，指盧秀燕專業知識不夠，也批陳宏益誤導民眾。此外，民進黨市議員更批市府惡意製造恐慌，利用資訊落差造謠。

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對此，盧秀燕昨天參加市政會議，對於中火是否火力全開不回應；環保局長陳宏益表示，前天晚上十點五十分，都已是離峰，中火竟還九部機組發電達九成，顯示基載電力不足。

綠電用到極限 才會使用燃煤發電

莊秉潔昨天表示，台電每天已儘量減煤，這幾年政府大力推動再生能源，增加了不少光電，在光電等綠電用到極限時，才會使用煤電發電。

莊秉潔表示，簡單的說，台電要發電，會將乾淨的電用到極大化，不足才會使用到煤，而盧秀燕日前說廢核後台電竟用九部機組發電，但事實上，以往就是非空污期也就是夏天九部，冬天六都；他更批如果不是盧秀燕在四年前用都更擋了中火增氣減煤二年，現在中火又可以減少四機組的煤電。

陳宏益：昨早9部都開到快8成

陳宏益則說，昨天早才九點多，中火十部燃煤機組有九部「都已開到快八成」，強調，台電放著尚有一部天然氣電廠不調度，有乾淨的能源不用，卻用中火髒的能源發電，違反台電及中火宣稱「以氣代煤、燃氣優先」原則。

對此，民進黨議員林德宇、陳淑華、黃守達則痛批市府惡意製造恐慌，根本就是利用資訊落差在造謠，目前就是九部燃煤機在運作，符合原先的規劃與承諾，而盧至今不願支持補貼一千億元健全台電，卻一再打擊台電。

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