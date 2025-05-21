南投第16個 國姓銀髮健身俱樂部開張

南投國姓鄉銀髮健身俱樂部開張，地點就在國姓鄉衛生所，方便在地長輩就近使用。（記者劉濱銓攝）

2025/05/21 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣進入「超高齡社會」，每五人就有一名老人，國姓鄉昨「銀髮健身俱樂部」，由竹山東華醫院負責開辦，為南投縣十三鄉鎮市的據點完成最後一塊拼圖，俱樂部設有各式健身機，還有可量測血壓、體脂的檢測機等，透過專業駐點人員指導，協助長輩強化肌力，促進身體健康。

設有健身機 還可量測血壓、體脂

該院院長張國翊說，國姓據點每週二、四上午九點營運到下午四點半，每次都有復健師、運動指導員、課程老師到場服務，除了帶領長輩運動，也會指導使用器材，可說是銀髮族專屬健身房，藉此讓長輩持續運動，愈活愈健康。

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南投縣衛生局指出，國姓鄉據點是全縣第十六個、也是最後一個成立的銀髮健身俱樂部，此次由當地衛生所提供一樓空間，讓看診與社區民眾都能就近使用，並由中央國健署補助購置器材，以及東華醫院提供專業人力，提供完善軟、硬體健身服務，藉此鼓勵鄉親多加利用，也讓老人家能多走出家門與社區互動，促進健康、延緩老化。

另外，竹山秀傳醫院昨也舉辦「幸福階梯五二○」爬梯活動，邀請社區五十名長者與醫護一共四百人參加十樓登高挑戰，院方說，爬樓梯是簡單又有效的運動，可鍛鍊到不同肌群的肌肉，只要量力而為、慢慢走，就能達到全身運動目的。

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